Россия нарастила импорт абхазских мандаринов и хурмы

Количество ввозимых фруктов в РФ из Абхазии в этом году увеличилось почти вдвое. К концу сезона в Россию должны привезти около 40 тыс тонн цитрусов.

Поставки мандаринов из Абхазии в Россию в этом году увеличились в 1,6 раза. Всего с середины октября в РФ было ввезено 2,7 тыс тонн цитрусовых. Импорт хурмы из Абхазии увеличился в 2,1 раза. Информацию об этом распространила пресс-служба таможенного управления по городу Сочи. По данным ведомства, всего на территорию РФ планируется завезти 40 тыс тонн цитрусовых.

"С середины октября по сегодняшний день из Республики Абхазия в Россию импортировано 3,5 тыс. тонн сельхозпродукции. В том числе ввезено 2,7 тыс. тонн мандаринов, 524 тонны фейхоа, 111 тонн хурмы и 137 тонн лимонов. Сезон набирает обороты: в сутки российско-абхазскую границу пересекает до 60 грузовых транспортных средств"

– пресс-служба таможни Краснодарского края

Отмечается, что пиковые показатели экспорта фруктов будут достигнуты в середине декабря, накануне новогодних праздников.

Сезон абхазских мандаринов стартовал в средине октября. Их перевозка через границу совершается в приоритетном порядке, так как фрукты относятся к скоропортящимся продуктам.