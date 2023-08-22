Вестник Кавказа

Житель Пятигорска похитил 1,6 тыс лотерейных билетов и проиграл

Магазин сувениров в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курьезное преступление было совершено на Ставрополье. Мужчина средних лет ограбил ларек с лотереей. Удивительно, что заинтересовала грабителя не выручка, а сами билеты.

Любитель лотереи поплатится за свое увлечение в Пятигорске. О забавном преступлении рассказали в краевом МВД.

Ночью 38-летний мужчина воспользовался окном и забрался в киоск. Оттуда преступник украл примерно 1,6 тыс билетов лотереи.

"На некоторых он успел стереть защитный слой и, ничего не выиграв, выкинул их"

– министерство

Оставшиеся целыми билеты изъяли полицейские. Они возвращены хозяину.

Открыто уголовное дело. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 140 тыс рублей.

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