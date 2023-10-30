Новый год в Крыму пройдет без массовых гуляний

В Крыму отменили массовые новогодние гуляния. В городах установят елки, будут проведены детский праздники. Решение связано с мерами безопасности.

Новый год и Рождество в Крыму в этот раз пройдут тихо, без народных гуляний, сообщают власти региона.

«Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы»

– глава Крыма Сергей Аксенов

Он уточнил, что никаких массовых мероприятий по случаю Нового года и Рождества этой зимой не планируется.