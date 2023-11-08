Отказ Пашиняна от саммита ОДКБ отражает политику Еревана - Егоян

Отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ показывает позицию Армении о деятельности ОДКБ. Об этом заявил глава комиссии по вопросам европейской интеграции Армении Егоян.

В парламенте Армении прокомментировали тот факт, что премьер-министр Никол Пашиняна отказался от визита в Минск, где на следующей неделе пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армянское руководство не в первый раз отказывается от участия в мероприятиях по линии ОДКБ. По словам главы комиссии по вопросам европейской интеграции Армении Армана Егояна, это показывает позицию Еревана по деятельности Организации.

"Мы выразили свою позицию о деятельности ОДКБ. И наша политика соответствует озвученной нами позиции на данном этапе"

– Егоян

Отказы Еревана от участия в заседаниях не означают, что Армения обязательно выйдет из ОДКБ, добавил он.