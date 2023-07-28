Из-за непогоды в Сочи частично закрыли нацпарк

Сочинский национальный парк объявил о закрытии нескольких туристических объектов из-за ухудшения погодных условий.

Некоторые рекреационные объекты Сочинского национального парка сегодня закрыли для посещения из-за ухудшения погодных условий. Информация об этом была опубликована на официальной странице парка.

Отмечается, что гости парка не смогут попасть на территорию нескольких сочинских водопадов. В частности, администрация парка закрыла доступ к "Змейковским водопадам", водопаду "Ажек", "Ореховским водопадам" и к "Каскаду водопадов". Также отмечается, что для посещения закрыта популярная туристическая достопримечательность "Белые скалы".

Пресс-служба парка рекомендовала не подвергать себя опасности и воздержаться от посещения леса в плохую погоду.

В ближайшие несколько дней на территории всего Краснодарского края будет наблюдаться ухудшение погоды. Так на Черноморском побережье синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду и обильные осадки в виде ливня с грозой.