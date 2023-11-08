МЧС Адыгеи: обнаружено тело женщины, упавшей в автомобиле в реку

Спасатели в Адыгее в рамках поисковых работ нашли тело женщины. Поиски ее ребенка продолжаются.

В Адыгее в реке Белая с раннего утра ведутся поисковые работы - накануне в реке оказался автомобиль, из салона не успели выбраться женщина и мальчик.

Сотрудники МЧС в 10.50 14 ноября нашли тело женщины 1989 года рождения. Мальчик десяти лет по-прежнему не найден, работы продолжаются. В поисках заняты 28 человек, восемь единиц техники, две лодки.

ЧП случилось поздним вечером в понедельник, в воду неподалеку от Майкопа упал внедорожник «Шевроле Нива», из пяти человек в салоне выбраться сумели трое, включая водителя.