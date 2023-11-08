Исламский мир объявил о солидарности с Палестиной

11 ноября в Эр-Рияде прошла двойная конференция стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Причина - конфликт в секторе Газа. Сам факт проведения такого масштабного мероприятия можно воспринять как проявление солидарности арабских и мусульманских стран между собой и с народом Палестины.

Несмотря на полярность позиции относительно степени давления на Израиль, по некоторым важным пунктам они смогли достичь консенсуса. Прежде всего, участники двойной конференции потребовали прекратить военные действия между ХАМАС и ЦАХАЛ и призвали к миру.

Декларация ЛАГ и ОИС

"Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и совершаемые Израилем военные преступления, убийства детей, женщин и журналистов, а также нападения на медработников ... Требуем от Совета Безопасности ООН принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии и ограничении поселенческой деятельности", - говорится в совместной декларации.

Затем участники ОИС и ЛАГ потребовали провести со стороны ОЗХО расследования применения Израилем химического оружия. Кроме того, они сошлись на необходимости прекратить экспорт оружия Израилю. Страны ОИС осудили массовые убийства палестинцев и отвергли любые попытки насильственного их перемещения внутри сектора Газа, а также с Западного берега реки Иордан или из Иерусалима.

Кроме того, страны ожидают решительных действий со стороны СБ ООН: "Необходимо предпринять немедленные международные действия для остановки войны в Газе".

Инициативы отдельных государств

Помимо общей позиции отдельные участники предложили частные инициативы. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к созданию фона восстановления Газы: "Мы считаем, что в рамках ОИС должен быть создан фонд для восстановления Газы. Как Турция, мы хотели бы заявить, что готовы к любой поддержке".

Египетский лидер Абдель Фаттах Ас-Сиси считает, что если не остановить конфликт в Газе, то он примет региональные масштабы: "Политика коллективного наказания жителей Газы неприемлема, включая убийства, насильственное перемещение и введение осады. Мы требуем немедленного и безоговорочного прекращения огня и предупреждаем, что неспособность остановить войну в секторе Газа представляет угрозу ее экспансии в регионе".

Король Иордании Абдалла II обратил внимание на коренную причину проблемы. Пока не будет создано палестинское государство, конфликт не закончится. "Решение на основе создания двух государств – единственный путь положить конец страданиям палестинского народа. Мир заплатит высокую цену за нерешенность палестинского вопроса", - отметил он.

Наряду с ведущими странами исламского и арабского мира на ней выступили и представители постсоветских государств. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал к немедленной деэскалации и предостерег от двойных стандартов в применении международного права.

"В своем выступлении министр подчеркнул, что продолжение существующей напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта вызывает серьезную озабоченность, особенно в связи с тем, что от нынешней эскалации больше всего страдают гражданские лица", - передает пресс-служба азербайджанского МИД.

Разногласия участников

Помимо общих призывов погасить конфликт звучали также и более радикальные заявления. Алжир попросил страны ОИС прекратить поставки нефти в Израиль, а Иран - начать вооружать Палестину. Однако далеко не все страны согласны с этим.

В частности, Саудовская Аравия отвергла использование цен на нефть в качестве рычага давления. Более того, министр инвестиций КСА Аль-Фалех на одном из форумов в Сингапуре дал понять, что нормализация с контактов Эр-Рияда с Тель-Авивом все еще возможна и "зависит от мирного урегулирования палестинского вопроса".

Объединенные Арабские Эмираты обозначили намерение не портить отношения с Израилем, несмотря на войну в секторе Газа, передавал Reuters.

В целом на конференции ОИС обозначились не только моменты солидарности, но и разногласия. При этом в Эр-Рияде произошли изменения, которые не затрагивают напрямую Палестину. Впервые с момента нормализации отношений наследный принц Мухаммед бен Салман встретился с прибывшим на святую землю президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Кроме того, впервые за долгое время в исламской и арабской семье появился президент Башар Асад, которого недавно многие считали нерукопожатным политиком.