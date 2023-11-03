В Армении хотят повысить призывной возраст

Власти Армении предлагают вынести на рассмотрение возможность повышения призывного возраста в республике. Предполагается, что верхний порог может достичь 40 лет.

Правительство Республики Армения может рассмотреть проект, по которому в стране будет увеличен призывной возраст до 40 лет. Такое заявление сделал депутат от правящей партии республики "Гражданский договор" Айк Саркисян на проходящем брифинге. Он утверждает, что нынешний призывной возраст слишком низкий.

«Думаю, что установленный в Армении призывной возраст (18-27 лет) – это низкий порог. В ближайшее время я инициирую обсуждение вопроса о повышении этого порога до 40 лет»

– Айк Саркисян

По словам депутата, призывной возраст в Армении гораздо ниже, чем в некоторых других странах.

Также он отметил, что количество призывников за последние 9 лет сократилось на 44%. Сейчас количество военнослужащих в Армении составляет 24 тыс человек.

"За последние 15 лет ежегодно у нас было меньше призывников, чем в предыдущем году. Это вызывает беспокойство. Те граждане, которые не хотят служить, покидают страну, отказываются от гражданства"

– Айк Саркисян