На Ставрополье аферисты выдают себя за мэра города

В Невинномысске участились случаи рассылки сообщений от имени мэра города. Сам градоначальник назвал таких людей жуликами и мошенниками. Он призвал не доверять таким контактам.

Мэр города Невинномысск Михаил Миненков сообщил о мошеннических рассылках сообщений от его имени.

В своем телеграм-канале он заявил, что аферисты пытаются выманить денежные средства с жителей города через ложную переписку.

"У нас уже считается нормой, когда бабушек разводят, да и взрослых мужиков. Это все ЦИПсО. Как правило, у них сидят эти разводильщики"

- Михаил Миненков

Миненков призвал не доверять незнакомым контактам, а также скрытым номерам.