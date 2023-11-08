Коронавирус в России резко пошел в рост

Почти на четверть за неделю выросла заболеваемость ковидом среди россиян. Госпитализированы с коронавирусом за семь дней почти 5,5 тыс человек.

Ситуация с коронавирусом в России ухудшается, согласно официальным данным, за неделю выявлено на 23% случаев больше, чем семью днями ранее.

«Количество госпитализаций за неделю составило 5 тыс. 473 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 8,5%. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,63 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Умерли за неделю 76 человек»

– оперштаб

В Москве за неделю ковид унес жизни 13 человек, в больницу попали 746 пациентов, выявлено новых случаев - 8 173.

В оперштабе добавили, что растет не только число инфицированных, но и число выздоровевших россиян - почти 30 тыс человек справились с вирусом за неделю, что на треть больше показателей первой недели ноября.