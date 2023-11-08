Канатные дороги в Сочи встали из-за дождей

Ненастье стало причиной временной остановки канаток в самом популярном городе-курорте России. Однако дождь в Сочи уже закончился.

Канатки прекращали работу сегодня в Сочи, об изменениях графика работы сообщали горные курорты.

Отметим, что на данный момент большинство канатных дорог на всех локациях проходят профилактику в преддверии горнолыжного сезона.

Непогода стала причиной остановки оставшихся фуникулеров. Например, в "Красной Поляне" сообщили об остановке канатных дорог 10, 12 и 13. Однако уже в 11.21 мск стало известно, что они снова вернулись к работе.

Из-за ненастья останавливались и канатки на курортах "Роза Хутор" и "Газпром".