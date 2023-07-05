Ozon пришел в Узбекистан

В Узбекистане начал работать маркетплейс Ozon. Жители республики уже могут совершать покупки онлайн.

Жителям Узбекистана стали доступны покупки на маркетплейсе Ozon.

“Узбекистан - одна из крупнейших экономик центральной Азии и страна с большим потенциалом для развития электронной коммерции. Мы уже предлагаем жителям республики более 100 млн товарных наименований и продолжим развивать инфраструктуру, чтобы предложить им новые возможности для удобного онлайн-шоппинга”

– глава по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон

Сегодня узбекистанцы могут заказывать онлайн на платформе товары из двух десятков категорий, это и одежда, и продукты питания, и товары для дома, и многое другое.

Получить заказ можно либо в партнерских пунктах выдачи, либо в почтовых отделениях. Заказы доставляются в среднем за 12 дней. В следующем году сроки доставки могут сократиться - Ozon займется развитием логистики, построит склады и запустит службу доставки. В Узбекистане планируется создать сеть пунктов выдачи заказов.

Отметим, что интернет-магазин Ozon уже запустил бизнес в соседних Кыргызстане и Казахстане.