Авиалайнеры Pegasus будут летать в Кутаиси

Чуть больше чем через месяц в аэропорт грузинского Кутаиси начнут летать авиалайнеры уже шестой по счету компании - турецкого лоукостера Pegasus Airlines.

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines выходит на грузинский рынок: с 22 декабря авиаперевозчик начнет три раза в неделю летать из Стамбула в Кутаисский аэропорт.

"Это, разумеется, даст дополнительный стимул к дальнейшему укреплению Кутаисского международного аэропорта и увеличению пассажиропотока"

- замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили

Окончательное решение руководство турецкого лоукостера было принято после переговоров, прошедших в рамках авиационного форума Routes World в Стамбуле, напоминает Sputnik Грузия.

Переговоры с авиакомпанией шли долго – они начались еще до пандемии коронавируса.

Ожидается, что новый авиарейс турецкого авиаперевозчика привлечет в регион Имерети новые туристические потоки и позволит активно развивать его инфраструктуру.

Сейчас в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, лайнеры которых летают в 18 стран по 35 направлениям.