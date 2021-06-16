В Северной Осетии открылась первая агродеревня

Агропарк для туристов заработал в Северной Осетии. Здесь все желающие смогут приобщиться к сельскому хозяйству и узнать больше про фермерскую жизнь республики.

Агротуристическая деревня появилась в Алагирском районе Северной Осетии. В рамках туробъекта путешественники смогут научиться доить коров и готовить национальные блюда. Кроме этого, туристам будут рассказывать о традициях и культуре региона. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он отметил, что республика активно принимает участие в развитии агротуризма.

Сайт администрации Северной Осетии

"Северная Осетия успешно вливается в тренд агротуризма: у нас появилась своя первая агродеревня. <...> Первую очередь парка уже запустили. Сегодня посмотрел, как реализуется проект. Территория агродеревни - 20 га"

- Сергей Меняйло

Туристическому объекту дали название "Земля Осетии". Сейчас на его территории работают торговые павильоны, зал, где туристы смогу попробовать местные блюда и зона, в которой путешественники будут общаться между собой.

Сайт администрации Северной Осетии

Кроме этого, агротуристический парк включает в себя гостевой дом в стиле шале. В будущем на территории "Земли Осетии" будет шесть таких шале, где одновременно смогут проживать сразу 50 человек. Все они сделаны в формате студий. Власти отмечают, что подобное решение поможет объединять семьи во время отдыха.

Сайт администрации Северной Осетии