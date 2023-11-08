Сектор Газа смогут покинуть еще 50 россиян

Сегодня в списке на выезд из Газы - около 50 россиян. Всего за день анклав смогут покинуть свыше 570 иностранцев.

Во вторник из сектора Газа продолжат выезжать иностранные граждане. Согласно опубликованному погранслужбой списку, выехать из сектора через КПП "Рафах" смогут свыше 570 иностранцев.

В список включены около 50 россиян, а также граждане Казахстана, США, Германии, Дании, Румынии и ряда других стран. Всего в списке значатся 576 имен. Эти лица с 07.00 должны находиться на границе анклава с Египтом и ждать возможности выезда.

Первые граждане РФ покинули сектор Газа 12 и 13 ноября, выехали 169 человек, часть из них - дети.