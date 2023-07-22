В Адыгее ищут двоих пассажиров ушедшего под воду автомобиля

Минувшей ночью в Адыгее в реку Белая съехал автомобиль, в котором находились пять человек. Выбраться из утонувшей машины смогли только трое.

В Адыгее минувшей ночью сорвалась с трассы и съехала в реку Белая машина с людьми, но выбраться из салона смоги только трое из пяти человек, спасатели ищут женщину и ребенка, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Легковой автомобиль, который сорвался в реку в станице Ханской города Майкопа, нашли в 00:40. В нем находились пять человек, трое из них выбрались на берег реки сами, а вот женщина 1989 года рождения и ребенок 2013 года рождения остались в салоне. На место аварии прибыл отряд спасателей, которые стали обследовать реку ниже по течению, передает "АиФ-Юг".

К 01:30 обнаружить их не удалось, и поиски отложили до наступления утра. В 7:30 поиски возобновились, сейчас их проводят 16 спасателей, 4 единицы техники и 2 плавсредства.