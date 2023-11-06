Сын Кочаряна стал депутатом парламента Армении

Сын Роберта Кочаряна Левон официально стал депутатом армянского парламента. Он является одним из членов оппозиционной фракции "Армения".

Левон Кочарян, сын одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна, сегодня официально получил статус депутата Нацсобрания Армении.

Политик прошел процедуру принесения присяги. Теперь он входит в состав националистического блока "Армения", возглавляемого его отцом. Эта фракция находится в оппозиции к правящей силе "Гражданский договор".

Напомним, что мандат Кочаряну-младшему достался после того, как несколько других членов блока по очереди отказались от депутатского кресла, так что очередь по списку дошла и до него.

Избиение и задержание Левона Кочаряна

В сентябре 2023 года сын Роберта Кочаряна был задержан 22 сентября во время акций протеста после локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе. Во время привода полицейские нанесли ему травмы, в больнице у Кочаряна-младшего нашли сотрясение мозга. Однако в итоге его самого обвинили в избиении стражей порядка (причем сразу четырех) и арестовали.

Получив мандат депутата еще в СИЗО, Левон Кочарян обрел и депутатскую неприкосновенность, из-за чего был отпущен на свободу.