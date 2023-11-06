Вестник Кавказа

Сын Кочаряна стал депутатом парламента Армении

Сын Кочаряна стал депутатом парламента Армении
Сын Роберта Кочаряна Левон официально стал депутатом армянского парламента. Он является одним из членов оппозиционной фракции "Армения".

Левон Кочарян, сын одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна, сегодня официально получил статус депутата Нацсобрания Армении.

Политик прошел процедуру принесения присяги. Теперь он входит в состав националистического блока "Армения", возглавляемого его отцом. Эта фракция находится в оппозиции к правящей силе "Гражданский договор".

Напомним, что мандат Кочаряну-младшему достался после того, как несколько других членов блока по очереди отказались от депутатского кресла, так что очередь по списку дошла и до него.

Избиение и задержание Левона Кочаряна

В сентябре 2023 года сын Роберта Кочаряна был задержан 22 сентября во время акций протеста после локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе. Во время привода полицейские нанесли ему травмы, в больнице у Кочаряна-младшего нашли сотрясение мозга. Однако в итоге его самого обвинили в избиении стражей порядка (причем сразу четырех) и арестовали.

Получив мандат депутата еще в СИЗО, Левон Кочарян обрел и депутатскую неприкосновенность, из-за чего был отпущен на свободу.

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