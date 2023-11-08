Казахстан прощается с братом Нурсултана Назарбаева

Сегодня проходит прощание с умершим накануне Болатом Назарбаевым. Церемония проходит в родном селе Назарбаевых.

В селе Шамалган под Алматы, на родине Нурсултана Назарбаева, стартовала церемония прощания с его младшим братом Болатом Назарбаевым, умершим накануне в возрасте 70 лет.

Около дома в родном селе первого президента Казахстана в эти минуты собралось множество людей, желающих проститься с Болатом Назарбаевым. На прощальной церемонии присутствуют Нурсултан Назарбаев, а также премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее выразил соболезнования первому президенту страны, пишет Sputnik Казахстан.