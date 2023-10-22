Массовая авария в Турции: 10 человек ранены

В Турции в результате массового ДТП с автобусом пострадали 10 человек.

На западе Турции произошло массовое ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. В результате дорожного происшествия пострадали десять человек. Информацию об этом опубликовал на своем сайте турецкий канал TRT Haber. Авария случилась в населенном пункте Маниса в 30 км от побережья Эгейского моря.

По данным СМИ грузовик столкнулся с легковой машиной, после чего в первый автомобиль врезался микроавтобус, который перевозил рабочих. Из-за мощной силы удара автобус выехал на разделительную полосу, где столкнулся со столбом уличного освещения.

На место ДТП были отправлены экстренные службы. Медицинская помощь потребовалась 10 людям, девять из них - рабочие, которые находились в автобусе.

Все пострадавшие были отправлены в городскую больницу.

Причины массового ДТП сейчас выясняет полиция.