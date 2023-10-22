Вестник Кавказа

Массовая авария в Турции: 10 человек ранены

Массовая авария в Турции: 10 человек ранены
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции в результате массового ДТП с автобусом пострадали 10 человек.

На западе Турции произошло массовое ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. В результате дорожного происшествия пострадали десять человек. Информацию об этом опубликовал на своем сайте турецкий канал TRT Haber. Авария случилась в населенном пункте Маниса в 30 км от побережья Эгейского моря. 

По данным СМИ грузовик столкнулся с легковой машиной, после чего в первый автомобиль врезался микроавтобус, который перевозил рабочих. Из-за мощной силы удара автобус выехал на разделительную полосу, где столкнулся со столбом уличного освещения. 

На место ДТП были отправлены экстренные службы. Медицинская помощь потребовалась 10 людям, девять из них - рабочие, которые находились в автобусе. 
Все пострадавшие были отправлены в городскую больницу. 

Причины массового ДТП сейчас выясняет полиция.

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