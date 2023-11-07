Махачев стал орденоносцем

Ислам Махачев удостоен ордена Почета Дагестана, указ об этом подписал глава республики. Ему вручили награду за заслуги и спортивные достижения. Ранее ему вручили орден "За заслуги перед Дагестаном".

Российский чемпион UFC среди бойцов-легковесов Ислам Махачев стал обладателем ордена Почета Дагестана III-й степени, документ опубликован на сайте правовой информации.

Указ о награждении подписал глава республики Сергей Меликов. В нем говорится, что орден вручен за заслуги в спорте и высокие спортивные достижения. В 2022 году Махачев был удостоен ордена "За заслуги перед Дагестаном".

Стоит добавить, что орден Почета достается гражданам за заслуги в науке, образовании, экономике, культуре, спорте и других сферах.