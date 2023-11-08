Почти половина Буйнакска осталась без воды

Утренняя авария на водоводе оставила без воды часть дагестанского Буйнакска, коммунальщики обещают восстановить ее подачу лишь завтра.
На водоводе, снабжающем водой дагестанский Буйнакск, сегодня утром произошла авария, из-за которой часть города осталась без водоснабжения, сообщает в своем Telegram-канале городская администрация.
"На центральном водоводе Чиркей-Буйнакск произошла авария, ориентировочное время завершение работ 15 ноября 18:00 мск"
- горадминистрация Буйнакска
Население города составляет 79,73 тыс человек - без воды фактически осталось почти полгорода, или 30 тыс 805 человек, передает "Интерфакс".
О характере аварии в сообщении не указывается.
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