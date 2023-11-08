Вестник Кавказа

Почти половина Буйнакска осталась без воды

Почти половина Буйнакска осталась без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утренняя авария на водоводе оставила без воды часть дагестанского Буйнакска, коммунальщики обещают восстановить ее подачу лишь завтра.

На водоводе, снабжающем водой дагестанский Буйнакск, сегодня утром произошла авария, из-за которой часть города осталась без водоснабжения, сообщает в своем Telegram-канале городская администрация.

"На центральном водоводе Чиркей-Буйнакск произошла авария, ориентировочное время завершение работ 15 ноября 18:00 мск"

- горадминистрация Буйнакска

Население города составляет 79,73 тыс человек - без воды фактически осталось почти полгорода, или 30 тыс 805 человек, передает "Интерфакс".

О характере аварии в сообщении не указывается.

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