Минэнерго Казахстана рассказало о новых ТЭЦ

Министерство энергетики Казахстана рассказало о строительстве новых ТЭЦ в трех городах Казахстана, которое будет вести Россия.

Сметная стоимость строительства новой ТЭЦ в Кокшетау составляет 389 млрд тенге ($8,3 млн), сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

"Предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность – 240 мегаватт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. С учетом дальнейшей газификации города предусмотрена установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ"

- Минэнерго Казахстана

Уже есть ее технико-экономическое обоснование (ТЭО), которое находится на государственной экспертизе, передает Sputnik Казахстан.

Строительство ТЭЦ в Семее пока на стадии разработки, поэтому сметная стоимость проекта, а также его технические параметры пока неизвестны - ТЭО будет завершено в декабре 2023 года, - отметили в Минэнерго.

Что касается ТЭЦ в Усть-Каменогорске, то ее построят в левобережной части города, а работать она будет на твердом топливе. Ее ТЭО будет разработано в 2024 году, - пояснили в ведомстве.

Напомним, министерство энергетики Казахстана подписало меморандум с российскими партнерами о строительстве новых ТЭЦ во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.