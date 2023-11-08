Дагестан и Карачаево-Черкесия вошли в пятерку приключенческого туризма

Эксперты в отрасли туризма определили пятерку самых популярных регионов для приключенческого туризма, куда вошли два региона Северного Кавказа.

В России набирает популярность приключенческий туризм – только за год такой вид отдыха в стране стал популярнее на треть, выяснили специалисты МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии.

Наиболее востребованными у россиян стали путешествия по Алтаю – их выбрали 17% путешественников. Дагестан и Карелия заинтересовали по 16% пользователей. В лидирующую пятерку вошли также Карачаево-Черкесия (9%) и Иркутская область (6%), передает РИА Новости.

Скорее, это не совсем приключения – это интерес к природным особенностям, хайкингу, сплавам по рекам, а также знакомство с новой культурной средой. Тем не менее, у этого вида туризма самый большой рост в динамике общего турпотока по стране.