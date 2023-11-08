На смену дождю в столичном регионе придет снег

Сегодня в столичном регионе снова похолодает, а на смену дождям, зарядившим с минувших выходных, пойдет мокрый снег, прогнозируют синоптики.

В Москве и Подмосковье сегодня будет холодно, облачно и дождливо, причем дождь к вечеру сменится мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, по области от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба, в регионе продолжится похолодание, а ночные температуры к концу рабочей недели перешагнут нулевую отметку.