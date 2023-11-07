Чем заняться в Гуанчжоу? Городские легенды и достопримечательности.

Гуанчжоу более 2000 лет. Это третий по величине город КНР после Шанхая и Пекина. Он считается мировым торговым и промышленным центром. В этом культурном и историческом центре Китая, разделенном Жемчужной рекой, древние достопримечательности соседствуют с небоскребами и современной инфраструктурой.

Легенды о Гуанчжоу

Гуанчжоу носит разные названия, и большинство из них связано с легендами, повествующим о создании города. По одной из легенд, давным-давно городок, расположенный на месте современного мегаполиса, находился на грани вымирания от голода. Спасение пришло с Небес. Пять богов спустились на Землю на пяти козлах (отсюда и происходит одно из названий города - "Город пяти козлов"). Каждое животное держало во рту колоски риса (еще одно название - "Город риса"). Горожане утолили голод, засеяли поля и впоследствии собрали обильный урожай. Что касается животных, то они стали символом города.

Чем заняться в Гуанчжоу?

Посетить парк Юэсю и увидеть символ города

Парк Юэсю считается одним из лучших в Китае. Он занимает огромную территорию, где собраны сотни видов растений. Помимо трех искусственных водоемов и нескольких холмов здесь также можно найти несколько знаковых рукотворных достопримечательностей:

башню Чжэньхай

остатки 12 пушек со времен Опиумных войн

часть городской стены, относящаяся к эпохе династии Мин

памятник Сунь Ятсену, построенный на пожертвования горожан

скульптуру "Пять козлов", посвященную символу города.



Отдельно стоит сказать о башне Чжэньхай, построенной в XIV веке, чтобы сообщать горожанам об угрозе нападения неприятеля. Нынешняя башня была отстроена гораздо позднее, в XX веке, так как первое строение не выдержало испытания временем. Башня также известна под именем "Пятиэтажная пагода".

Полюбоваться видами города с телебашни Гуанчжоу

Телебашня Гуанчжоу (или Кантонская башня) была возведена к Азиатским играм 2010 года. Высота сооружения - 600 метров. Гиперболоидная конструкция напоминает московскую Шуховскую башню. Обзорная площадка размещается на высоте 488 метров. Там же есть вращающиеся рестораны и кафе.

Найти уголок Европы в Гуанчжоу

На острове Шамянь не найти зданий с китайской архитектурой. Все постройки выполнены во французском и английском стиле. Этим островом больше 80 лет владели европейцы, построившие свои особняки и храмы. Сейчас там расположены галереи, кафе и рестораны, а раньше - зарубежные консульства. Остров также известен своими оригинальными скульптурами, выполненными из бронзы.

Оценить размеры самого высокого круглого здания - Гуанчжоу-Юань

Гуанчжоу-Юань был возведен в 2013 году как офис одной из местных компаний. Высота сооружения достигает более 130 метров, при этом 50 метров занимает круглое отверстие в центре здания. Это самое высокое строение подобной формы. Формы, кстати, имеет символическое значение. Отражение здания в Жемчужной реке образует еще один круг, что создает видимость числа восемь, которое символизирует счастье.

Посмотреть на старинную мечеть Хуайшэн

Мечеть Хуайшэн расположена вдалеке от популярных достопримечательностей. Ее считают одной из старейших в мире. По легенде, она была возведена дядей пророка Мухаммеда. Минарет долгое время был самым высоким зданием в городе. Внешний облик мечети отличается от классического исламского, здесь превалирует китайский стиль, минарет же выполнен без каких-либо украшений.