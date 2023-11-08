Пожар потушили на армяно-азербайджанской границе

Природный пожар, начавшийся сегодня днем в Азербайджане, на границе с Арменией, был потушен к ночи. Во время возгорания сдетонировала мина.

Азербайджанские пожарные справились с возгоранием, произошедшим неподалеку от села Новоивановка в Гедабекском районе у границы с Арменией, рассказали в МЧС.

Возгорание началось на сухом лугу в горах. Тушение было сильно затруднено из-за минной опасности. Одна мина взорвалась из-за огня.

Пожарные стремились всеми силами не допустить распространения огня на Новоивановку.

В районе полуночи огнеборцы справились с пламенем – опасный пожар был потушен.