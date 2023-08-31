Новый дорожный знак поможет автотуристам

В скором времени на российских дорогах может появиться новый дорожный знак, который значительно упростит жизнь наших автотуристов – он подскажет, где располагается придорожный автокемпинг.

В России создается первая в стране классификация придорожных кемпингов, предусмотренная Концепцией автотуризма: один из ее элементов – создание информационного дорожного знака для автотуристов, эскиз которого сегодня и представила общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга.

"Автотуризм – активно и динамично развивающееся направление. Поручение главы государства Владимира Путина о создании Концепции развития автотуризма России ставит перед министерствами и отраслевыми ведомствами, бизнесом и общественными организациями задачи сделать его массовым. С этой целью мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов"

– президент ассоциации Сергей Лобарев

Презентация прошла на круглом столе "Перспективы производства отечественных автодомов, прицепов и туристического снаряжения для автотуристов" в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

Президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем рассказал и о требованиях, которые будут предъявляться к таким кемпингам: это будет обустроенное, комфортное крытое сооружение, доступное для всех путешественников, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья, передает РИА Новости.

Сейчас ситуация с наличием таких мест отдыха и информировании автотуристов о том, чем они располагают, оставляет желать лучшего, и проблема не в самом бизнесе, который готов развивать сеть кемпингов. Положение может изменить госфинансирование, снижение цен на материалы и отлаженная логистика, что позволит после утверждения плана развития региональной туристской отрасли в России активно развивать придорожный туристический сервис, добавил Лобарев.