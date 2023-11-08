Ставропольские врачи освоят искусственный интеллект

На помощь врачам поликлиник Ставропольского края скоро придет система искусственного интеллекта "ТРП-3", задачей которой станет постановка предварительного диагноза их пациентам.

В скором времени на помощь врачам поликлиник Ставрополья придут цифровые помощники, которые помогут им ставить предварительные диагнозы, - сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Внедрение цифрового помощника во всех поликлиниках региона поможет сэкономить время врачей и пациентов и сделать медпомощь доступнее. При этом система не ограничивает врача, а становится вспомогательным инструментом при постановке предварительного диагноза"

- управляющий ставропольским отделением Сьербанка Алексей Чванов

Работа системы "ТОП-3", которой будут оснащенные компьютеры врачей, построена на основе технологии искусственного интеллекта. На первичном приеме врач на основании жалоб пациента заполнит протокол осмотра, а искусственный интеллект предложит ему три возможных диагноза. При назначении обследований и курса лечения врач, конечно, будет руководствоваться своими знаниями и опытом, передает "АиФ-Ставрополье".

Работа системы строится на базе официальных клинических протоколов, она прошла серьезные технические и клинические испытания, и точность "попадания" диагноза ИИ сейчас составляет около 95%, - рассказал и.о. министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.