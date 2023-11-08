Азербайджан закупит израильские системы ПВО Barak MX – СМИ

Азербайджан укрепит свою противовоздушную оборону современными израильскими разработками. О заключенной сделке пишут СМИ.

Созданные в Израиле новейшие системы противовоздушной обороны Barak MX приобретает Азербайджан. О сделке сообщают профильные СМИ.

По данным Defense Industry Europe, речь идет о сделке на сумму $1,2 млрд.

Возможности Barak MX, то есть модернизированной системы, были успешно продемонстрированы в Азербайджане несколько месяцев назад. Испытания проводила компания-разработчик Israel Aerospace Industries (IAI). Проверку проходили различные версии, они тестировались по нескольку раз.

Отметим, что в целом израильские комплексы ПВО применяются в Азербайджане в течении нескольких лет.

Barak MX – модульная система ПВО, она эффективна против ракет, а также против авиационных угроз.