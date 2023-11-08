ХАМАС перестал существовать как организованная структура на севере Газы

Военные ХАМАС дезорганизованы в северной части сектора Газа. С таким заявлением выступили в ЦАХАЛ.

В результате боевых действий на севере сектора Газа батальоны ХАМАС понесли потери и утратили способность действовать организованно, заявили в Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ напомнили, что в течение последнего времени наземные бои шли на севере Газы. В них участвуют сухопутные израильские войска, которые сражаются в местах дислокации нескольких батальонов ХАМАС.

"Оперативная боеспособность этих батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно"

– ЦАХАЛ

Напомним, 8 ноября в израильской армии сообщили, что ХАМАС больше не контролирует север сектора, поэтому мирное население уходит в южную его часть. Для этого мирные жители воспользовались гуманитарным коридором.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось более месяца назад. Подразделения радикальной палестинской группировки ХАМАС атаковали юг Израиля. Атака велась и с воздуха. Были захвачены множество заложников из десятков стран мира.