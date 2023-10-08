Археологи сделали важное открытие в горах Ингушетии

В Джейрахском районе Ингушетии найдены три древних склепа, которые проливают свет на жизнь обитателей легендарных ингушских башен в VIII веке нашей эры.

Археологи, проводящие исследования в Джейрахском районе Ингушетии в ауле Тумаг, в северо-восточной части архитектурного комплекса "Тумги", в 50 м южнее храма Тумгой-Ерды, нашли конструкции каменных оснований утраченных жилых башен и три древних склепа-усыпальницы, сообщили в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

"Один из них по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой. Сооружение имеет строение полуподземного склепа, но в нем отсутствуют наземные ярусные членения. Второй склеп руинирован до основания"

- пресс-служба музея-заповедника

В музее-заповеднике подтвердили находку трех подземных ранее неучтенных коллективных усыпальниц VIII века, добавив, что в одной из них найдены человеческие останки.

Планируется, что в скором времени будут собраны полевые данные о находке, что позволит внести ее в перечень выявленных объектов культурного наследия, передает "Интерфакс".

Решение о включении усыпальниц в в Единый государственный реестр будет принимать комитет госохраны объектов культурного наследия республики.