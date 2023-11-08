Культурные учреждения Северной Осетии приведут в порядок

Власти Северной Осетии решили серьезно заняться капитальным ремонтом и обновлением оборудования старых, а также строительством новых объектов культуры региона.

В скором времени в крупном североосетинском селении Эльхотово будет построен центр культурного развития, а капитальный ремонт ждет многие дома культуры региона, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи премьера Северной Осетии Бориса Джанаева и первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина.

"Ряд объектов уже подтвержден на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Так, будет построен центр культурного развития в с. Эльхотово, капитально отремонтируют дома культуры в селах Веселое и Ногир, отреставрируют Художественный музей им. М.С.Туганова и реконструируют детскую музыкальную школу в с. Ногир"

- пресс-служба премьер-министра Северной Осетии

К сентябрю 2024 года в Беслане обновят экспозицию международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа №1", над которой сейчас работают лучшие специалисты в области музейного дела. Также будут построены новая музыкальная школа в г. Беслане, Центр культурного развития в г. Дигоре и Дом культуры в с. Комарово.

Идет реконструкция дома культуры "Комсомолец" в Алагире, Дворца молодежи БМК в Беслане, запланирован капремонт моздокской музыкальной школы и домов культуры в селениях Камбилеевское, Виноградное, Притеречное, Цаликово, - рассказал Джанаев.

Не останется без внимания и столица – во Владикавказе продолжится реставрация республиканского Дворца детского творчества. Также обновят сценическое оборудование в Академическом русском театре имени Е.Б.Вахтангова, Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В.В.Тхапсаева, детского театра "Саби" и экспозицию Художественного музея им. М.С.Туганова, добавил премьер.