Посол Азербайджана в РФ встретился с турецким послом

Полад Бюльбюль оглы принял новоназначенного посла Турции в России. Дипломаты обсудили двустороннее и региональное сотрудничество.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сегодня провел встречу с новым послом Турции в России Танжу Бильгичем. Соответствующее сообщение распространило посольство Азербайджана в РФ.

"Посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением на почетную должность и пожелал ему успехов в будущей деятельности, а также проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в Российской Федерации, в том числе о проводимых совместно с МИД России многочисленных встречах и мероприятиях"

– дипмиссия

В ходе беседы азербайджанский посол выразил уверенность, что азербайджано-турецкие союзнические отношения и политический диалог, который ведется на самом высоком уровне, сыграют исключительно позитивную роль и в развитии сотрудничества между диппредставительствами обеих стран в Москве. Полад Бюльбюль оглы обратил внимание на большое значение, которое имеет для развития братских отношений между Баку и Анкарой, изречения общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства".

"Сегодня контакты и дружеские отношения между лидерами наших стран служат прочной основой для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия"

– посольство Азербайджана

Посол Турции выразил благодарность за встречу и рассказал, что свой первый московский официальный визит он совершил к представителю Азербайджана. Танжу Бильгич подчеркнул, что сделает все возможное для дальнейшего развития и укрепления взаимодействия между посольствами.

Дипломат поведал о своей дипломатической деятельности, включая работу генконсулом в Санкт-Петербурге, послом в Сербии и главой пресс-службы МИД Турции. Танжу Бильгич отметил, что часто бывал в Баку, посетил и город Шушу. Посол указал на большие позитивные изменения в Азербайджане.

"В ходе беседы послы особо подчеркнули, что поддержка друг друга в любых обстоятельствах свидетельствует о братстве двух народов, имеющих общую духовность, культуру и ценности, находит подтверждение не только на словах, но и на деле. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, представляющим взаимный интерес"

– посольство

Турецкий посол выразил сердечную благодарность Поладу Бюльбюль оглы за теплую встречу и интересную беседу.

Азербайджанский посол подарил турецкому коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу "Карабах до и после оккупации", а также, в качестве сувенира, миниатюрные азербайджанские национальные музыкальные инструменты.