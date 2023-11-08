Стадион в Ханкенди проверили на готовность к матчам

В Ханкенди проверили местный стадион на готовность к проведению официальных матчей. Ранее сообщалось, что на стадионе собираются провести встречу 18-го тура чемпионата Азербайджана.

Делегация, состоящая из представителей Азербайджанской футбольной Премьер-лиги и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, проверила стадион в Ханкенди на соответствие нормам, необходимым для проведения матчей. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Несколько дней назад городской стадион был передан на баланс Минмполодежи и спорта Азербайджана, после чего ведомство пригласило туда представителей ПФЛ и АФФА.

На сегодняшний день стадион рассчитан на 15 тыс мест. В скором времени здесь планируют установить новые посадочные места.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Ханкенди пройдет одна из встреч 18-го тура чемпионата Азербайджана по футболу, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.