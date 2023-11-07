Вестник Кавказа

Специалистов по новому виду туризма воспитают во Владикавказе

Специалистов по новому виду туризма воспитают во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе начнут готовить специалистов по историку-культурному туризму. Новая специальность будет доступна в одном из местных вузов со следующего года. 

В Северо-Осетинском госуниверситете имени К.Л. Хетагурова появится новая специальность. Об этом рассказали сегодня в самом учебном заведении. 

"Безусловно, в процессе подготовки специалистов профиля "История. Историко-культурный туризм" в рамках поручения главы республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло будет уделено особое внимание приобретению профессиональных навыков и компетенций сохранения историко-культурного наследия нашей республики"

– ректор вуза Алан Огоев 

Он подчеркнул, что будущие специалисты в данной области будут изучать различные дисциплины, включая историю Северного Кавказа и маркетинг в туризме. 

Кроме того, для них будут организованы экскурсоведение, археологическая и этнографическая практики, а также многое другое, передает ТАСС. 

Новая специальность будет доступна с 2024 года. Ректор вуза отметил, что ее появление обусловлено тем, что региону нужны специалисты в области туризма, обладающие специальной исторической подготовкой.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1705 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы