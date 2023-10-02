В Тебердинском нацпарке закрывают летние маршруты

Часть летних туристических маршрутов в Тебердинском национальном парке ушла на "зимние каникулы" – с наступлением зимы и ростом снежного покрова они просто стали опасными для туристов.

Некоторые туристические маршруты, проложенные в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии (КЧР), прекратили работу до весны – это сделано для безопасности туристов, сообщили сегодня в администрации нацпарка.

"В соответствии с приказом руководителя нацпарка маршруты закрыли в связи с наступлением зимнего туристического сезона, изменением погодно-климатических условий, а также увеличением угрозы безопасности посетителей на экскурсионных экологических маршрутах, связанных с естественными природными процессами"

- администрация Тебердинского нацпарка

Полностью закрыты туристические экотропы на Птышский водопад, Бадукские озера и Мусса-Ачитарские озера, частично закрыт и маршрут в ущелье Аманауз, передает "Интерфакс".

Однако это еще не все сезонные ограничения – вскоре закроется еще часть маршрутов, добавили в администрации нацпарка.