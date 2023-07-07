Атомное озеро в Казахстане - как появилось самое радиоактивное озеро в мире?

Самое радиоактивное озеро в мире можно найти в Казахстане. Созданное посредством ядерного взрыва, оно и пугает и привлекает туристов. Где находится Атомное озеро и можно ли его посещать?

Атомное озеро, также называемое Чаган, Балапан или Атом-коль, имеет не природное, а ядерное происхождение. Круглое и глубокое озеро Чаган появилось весной 1965 года в воронке от ядерного взрыва.

Семипалатинский полигон

Атомное озеро в Казахстане появилось почти 60 лет назад и его история неразрывно связана с Семипалатинским полигоном. Этот полигон - первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР. Он находится в 130 км от города Семипалатинск, который в 2007 году был переименован в Семей.

Площадь Семипалатинского полигона - 18,5 тыс кв км. Найти полигон можно на границе Абайской, Павлодарской и Карагандинской областей.

Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт в конце лета 1991 года, более 30 лет назад.

С 1949 по 1989 год на полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний с использованием не менее 616 ядерных и термоядерных устройств.

Минобороны России

Семипалатинский ядерный полигон - единственный в мире, на котором живет население и использует его в сельскохозяйственных и животноводческих целях. На территории Семипалатинского полигона находится город Курчатов, прежде имевший статус закрытого. Сегодня в Курчатове проживает около 12 тыс человек.

История Атомного озера

Атом-коль - детище программы «мирных атомных взрывов», запущенной в СССР в 1962 году. В Казахстане планировалось создать порядка 40 атомных водоемов. Ученые решили, что воронки от ядерных взрывов имеют подходящую форму для того, чтобы аккумулировать весенние стоки и сохранять воду, которую можно использовать для сельского хозяйства и скота.

Проект «Чаган» («Испытание 1004») состоялся 15 января 1965 года и стал первым советским промышленным термоядерным взрывом.

Ученые работали над «чистым» ядерным взрывом, в итоге удалось добиться того, что 94% энергии взрыва обеспечивалось реакциями термоядерного синтеза, не дающими радиоактивных продуктов, остаточное загрязнение местности было минимальным.

Подземный взрыв был произведен в скважине №1004 на глубине 178 м, взрывное устройство размером 86 на 300 см было в разы мощнее того, что применялось в Хиросиме (20 килотонн против 170 килотонн).

Взрыв произвели в пойме реки Чаган, притока Иртыша. Облако поднялось на 4,8 тыс м, а взрывная волна выбросила 10,3 млн тонн грунта на высоту 950 м, образовав воронку диаметром 430 м и глубиной 100 м. В результате огромные обломки скальных пород перекрыли русло реки.

Последствия взрыва

Облако от взрыва в рамках проекта Чаган накрыло территорию с населением 2 тыс человек, они получили дозу облучения и проблемы со здоровьем.

Весной 1965 года русло реки Чаган соединили с воронкой каналом. В работах были заняты от 180 до 300 человек. Несмотря на свинцовую защиту, они получили, согласно официальным данным, дозу облучения 3-9 рентген. Норма составляет 5 рентген в год.

Воронка взрыва с гладким стекловидным дном заполнилась водой, так появилось Атомное озеро. Его емкость составляет около 20 млн кубометров, искусственный водоем состоит из двух резервуаров - внешнего и внутреннего.

«Это был первый наш ядерный взрыв в мирных целях для образования емкости запасов пресной воды. <…> Так и стоит сегодня это озеро, наводя ужас на жителей соседних деревень»

– академик РАН В.Н. Михайлов

Где находится Атомное озеро?

Ядерное озеро можно найти на востоке Казахстана, в 100 км к юго-западу от Семея.

Добраться до озера Чаган можно от Курчатова, там расположена ближайшая железнодорожная станция. Другой вариант - двигаться на машине от Семея по трассе R-139. Существует также город Чаган, точнее сегодня это город-призрак.

Купание в озере Чаган

Первым, кто искупался в Атомном озере, стал министр среднего машиностроения СССР Ефим Славский. Это произошло в 1966 году. Интересно, что министр прожил почти сто лет.

Смельчаки, желающие окунуться в темные воды ядерного озера, находятся и сегодня. Есть и те, кто приезжают в эти места на рыбалку.

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Важно помнить, что главная опасность кроется не столько в воде, сколько в берегах водоема. Грунт у берега озера Чаган является радиоактивным отходом по содержанию техногенных радионуклидов.

Кто живет в Атомном озере?

В конце 60-х годов Атом-коль стали заселять, за несколько лет в воду были выпущены:

36 видов рыб, включая амазонских пираний,

27 видов моллюсков,

32 вида амфибий,

11 видов пресмыкающихся,

8 видов млекопитающих,

42 вида беспозвоночных,

почти 150 видов растений и водорослей.

В воде ядерного озера погибли около 90% видов, в том числе и потому, что не были нехарактерны для местной фауны. Прижившиеся виды заполучили аномальное количество мутаций, их потомство внешне отличалось. В Атомном озере в начале 70-х был пойман гигантский пресноводный рак, его вес составил 34 кг.

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В Министерстве энергетики Казахстана в 2021 году сообщали, что в Атом-коле обитают живые организмы, однако на мутации они не изучаются.

Чаган - экология сегодня

"В настоящее время в поверхностных водах рек, впадающих в озеро, и водах внешнего водохранилища наличия техногенных радионуклидов не обнаружено. В водной толще внутреннего водохранилища по-прежнему фиксируются некоторые радионуклиды. До глубины 20 м их содержание в воде не превышает нормативных уровней для питьевой воды"

– Минэнерго Казахстана

Согласно последним исследованиям, наибольшую радиационную опасность представляют почва и горные породы, выброшенные взрывом на поверхность. До 40% радиоактивных продуктов взрыва попало в навал, на дне кратера уровень радиации в разы ниже.

Употребление воды из озера в пищу опасно для здоровья, при этом по сей день Чаган используется для водопоя скота. Территория Семипалатиснкого полигона используется местным населением для выпаса животных. Кроме того, часть полигона используется как сельхозземли. В год здесь выращивают около 2,8 тыс тонн зерна, 230 тонн семян подсолнечника, 130 тонн картофеля, 70 тонн овощей.

Город Семей относится к зоне повышенного радиационного риска, а окружающие его территории - к зоне максимального риска. Сегодня в городе проживает почти 325 тыс человек.

Пострадавшими от испытаний на Семипалатинском полигоне признаны свыше 1,3 млн человек.