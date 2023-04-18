В Дагестане построят свой центр обработки данных

Власти Дагестана планируют создать в республике крупный цифровой центр обработки данных, в котором будут храниться базы данных государственных и коммерческих организаций региона.

В скором времени в Махачкале пройдет трехдневный международный Каспийский цифровой форум, в котором примут участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, Катара и Индии. Ожидается, что в рамках форума пройдет подписание соглашения о создании в регионе центра обработки данных, который будет хранилищем информации государственных и коммерческих организаций.

"В рамках соглашения предусмотрена совместная работа по созданию крупного центра обработки данных в регионе, который будет предоставлять услуги хостинга, где в том числе можно будет хранить базы данных как государственных, так и коммерческих организаций. На серверах также будут храниться сайты, информационные системы в соответствии с действующим законодательством России"

- министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов

Трехстороннее соглашение о его создании подпишут правительство региона и компании Key Point Group и "Неорос", заработает центр в 2027 году, передает ТАСС.

Ожидается, что форум, который стартует 16 ноября, станет площадкой для заключения соглашения о сотрудничестве между правительством Дагестана и акционерным обществом "Производственная фирма "СКБ контур" – документ значительно упростит трансграничное взаимодействие бизнеса всех стран прикаспийского региона.