Трое бывших полицейских в Ингушетии подозреваются в крупной взятке

В Ингушетии будут судить бывших правоохранителей, незаконно выдававших свидетельства, подтверждающие безопасность автомобилей. В общей сложности они выдали более трех сотен справок.

В Ингушетии заведено уголовное дело в отношении бывших полицейских, которые подозреваются в получении крупной взятки. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в 2019-2020 годах предприниматель договорился с тремя полицейскими о том, что они за деньги будут выдавать свидетельства о безопасности конструкции автомобилей, но при этом осмотр этих транспортных средств производиться не будет.

За указанный период обвиняемые выдали чуть больше 320 свидетельства. За это они получили свыше 11,6 млн рублей. Дело передано в суд.