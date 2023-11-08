На Кубань надвигаются ливни

Жителей Краснодарского края предупредили о надвигающихся ливнях. Такая погода в регионе продлится до четверга включительно.

В Краснодарском крае ближайшие несколько дней будут идти сильные дожди. Об этом сообщили в Краснодарском ЦГМС.

"В течение суток 14, 15 и 16 ноября в крае ожидается очень сильный дождь и ливень"

– ЦГМС региона

В частности, в Туапсинском районе скорость ветра составит до 25 метров в секунду. Непогода может привести к повышению уровня воды в реках и возникновению ЧС.

В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение