В Минтуризма Дагестана рассказали о будущем курорте "Каякент"

В Дагестане на побережье Каспия по поручению президента РФ Владимира Путина создается город-курорт "Каякент", каким он будет, рассказал глава Минтуризма региона Эмин Мерданов.

Будущий город-курорт "Каякент", который вырастет на побережье Каспийского моря в Дагестане по поручению президента России Владимира Путина, будет разделен на три зоны, рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

"Территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, и реализовать проект предложено, разделив его на три зоны. Первая – это прибрежная зона развития туристской инфраструктуры общей площадью 1,4 тыс га. Вторая – это зона комплексного развития территории, которую предлагается развивать по примеру города Дербента, общая площадь – 405 га. Третья – это зона развития особо охраняемой природной территории, общая площадь – 1530 га"

- Эмин Мерданов

Курорт на Каспии будет построен на современном уровне, уже проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района, что и сформирует новый курорт – в него войдут более 10 км широкого песчаного пляжа. Отдыхающим безусловно понравятся теплое и неглубокое Каспийское море, комфортный климат и наличие источников четырех видов лечебной воды и грязи, - добавил министр, передает РИА Новости.