Землетрясение произошло сегодня в Азербайджане

Очередное землетрясение произошло сегодня на территории Азербайджана. Подземные толчки ощутили жители Нахчыванской Автономной Республики.
Природный катаклизм произошел сегодня в Азербайджане – Нахчыванскую Автономную Республику потрясли подземные толчки.
Как сообщают азербайджанские СМИ, они были зарегистрированы в 18.58 по местному времени (17:58 мск). Магнитуда этого землетрясения составила 3.
Сильнее всего – на 3 балла – стихийное бедствие чувствовалось в Нахчыване.
Продолжительность толчков составила порядка 5-7 секунд.
Отметим, что землетрясение стало уже четвертым для Азербайджана за неделю.
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