Землетрясение произошло сегодня в Азербайджане

Очередное землетрясение произошло сегодня на территории Азербайджана. Подземные толчки ощутили жители Нахчыванской Автономной Республики.

Природный катаклизм произошел сегодня в Азербайджане – Нахчыванскую Автономную Республику потрясли подземные толчки.

Как сообщают азербайджанские СМИ, они были зарегистрированы в 18.58 по местному времени (17:58 мск). Магнитуда этого землетрясения составила 3.

Сильнее всего – на 3 балла – стихийное бедствие чувствовалось в Нахчыване.

Продолжительность толчков составила порядка 5-7 секунд.

Отметим, что землетрясение стало уже четвертым для Азербайджана за неделю.