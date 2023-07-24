Мистический юг Грузии: как добраться до крепости Шаори

Возвышающаяся над озером Паравани крепость Шаори - не только лучшее место для панорамных видов на самое большое озеро в Грузии, но и циклопический форт, относящийся к бронзовому веку. Загадочные мегалитические крепости Шаори и Абули - важнейшие памятники такого рода в регионе, а некоторые считают их одним из самых мистических мест в Грузии.

На Джавахетском плато можно увидеть впечатляющие вулканические пейзажи и альпийские озера, самые большие в Грузии. В этой местности также находятся необычные мегалитические сооружения, в предназначении которых ученые до сих пор сомневаются.

Что такое Шаори?

Шаори представляет собой мегалитическое сооружение ромбовидной формы, построенное с использованием технологии циклопической кладки, то есть конструкция сооружена из массивных базальтовых блоков без использования какого-либо раствора, либо с минимальным его количеством. Вся суть в силе тяжести камней. Крепость стоит на высоте более 2700 метров над уровнем моря. В этом районе есть еще одна похожая мегалитическая крепость - Абули. Кроме этого региона подобные строения встречаются на территории Средиземноморья, в Южной Америке, а в РФ такие сооружения можно увидеть, например, в Ингушетии.

Шаори никогда не подвергался систематическому изучению, и поскольку здесь не проводились археологические раскопки, пока что остается загадкой, кто построил эти конструкции и с какой целью. Шаори состоит из двух частей, верхней и нижней. И, насколько ученые могут судить, крепость скорее всего была построена в первой половине II тысячелетия до нашей эры, когда в этой части Грузии развивалась Триалетская археологическая культура, относящаяся к бронзовому веку. Хотя для удобства повсеместно используется название "крепость Шаори", неизвестно, действительно ли это сооружение было укреплением. Другие варианты кроме оборонительной крепости - это могильник или место религиозного культа. Многие склоняются именно к последнему варианту.

Где находится крепость Шаори?

Крепость находится на вершине одноименной горы, а точнее бывшего вулкана. В этой местности располагается целая цепь потухших вулканов. В вулканическое Джавахетское нагорье входят два хребта Самсарский и Джавахетский. Восхождение к крепости осуществляется от села Тамбовка, расположенного на северном берегу альпийского озера Паравани. Расстояние до села от Боржоми - 98 км, от Тбилиси - 118 км. Самый ближайший крупный населенный пункт - город Ниноцминда - лежит в 40 км.

Что нужно знать перед посещением Шаори?

Маршрут длиной 1,2 км можно преодолеть менее чем за четыре часа, но это не будет обычной прогулкой, все-таки большую часть подъема нужно будет идти по камням и между крупными валунами. Есть обычные участки с почвой и травой. Но подъем постепенный, не слишком крутой, поэтому специальное снаряжение или особая физическая форма не понадобятся. Однако умение сохранять равновесие очень пригодится. Если начинать поход от села Тамбовка, то расстояние составит 7 км, поэтому для пешего похода оттуда нужно прибавить к времени еще 3-4 часа.

Посещение крепости включает в себя восхождение на гору Шаори с западной стороны, а затем спуск с южной стороны. Это размеченный кольцевой маршрут, который начинается и заканчивается в одном и том же месте. Требуемое время на подъем составит около 1,5-2 часов, а на спуск - примерно 1,5 часа.

Когда лучше посещать крепость Шаори?

В этом регионе, где средняя высота над уровнем моря составляет 1800 метров, условия для Грузии довольно суровые с долгой зимой, но приятным летом. Поэтому рекомендуется совершать этот поход в летние или осенние месяцы. Лучшее время - с июня по начало октября. Но если погодные условия позволяют, можно и раньше/позже.

Что надеть и взять с собой в поход?

Для этого похода очень важно правильно одеться. Поскольку это горный регион, здесь бывает холодно даже в разгар лета. Для защиты от ветра стоит взять ветровку, шарф. Поскольку тени там нет, также понадобится хорошая защита от солнца. Очень важна удобная обувь, например, подойдут треккинговые кроссовки или сандали. Если есть, можно взять с собой треккинговые палки. Важно взять с собой достаточно воды и что-нибудь съестное. Несмотря на то, что маршрут размечен, обязательно стоит скачать карту местности. Например, организация по управлению местами отдыха в Самцхе-Джавахети разместила маршрут похода на Wikiloc.

Как добраться до начала тропы в Тамбовке?

Тропа начинается от села Тамбовка, расположенного на северо-западной окраине озера Паравани. Село Тамбовка находится чуть меньше чем в 3 часах езды на машине от Тбилиси и примерно в 50 минутах езды от Ниноцминды. Если есть план остановиться на ночь поближе, то то в Тамбовке это сделать негде, но отели гостиницы есть в Ниноцминде.

Существует несколько вариантов пешеходного маршрута к крепости Шаори. Официально тропа начинается на окраине села Тамбовка, первый указатель расположен около рыбацкой хижины. Чтобы сократить путь примерно на 5 км, можно доехать на машине по грунтовой дороге до второго указателя, расположенного недалеко от подножия горы, либо можно подъехать еще на 1,5 км ближе, до источника, но машина понадобится уже мощнее. Поскольку первая часть похода проходит по открытым травянистым полям и не очень интересна, я рекомендую, если возможно, пропустить первую часть. Даже если у вас нет автомобиля, можно попросить кого-нибудь из села за небольшую плату подкинуть вас поближе к крепости.

Как проходит подъем к крепости Шаори?

Сначала тропа идет следует около реки Сукой, плавно поднимаясь к западному подножию горы Шаори. Местность здесь в основном равнинная, где-то лежат большие валуны. Ближе к подножию горы есть маленький круглый пруд. Примерно через 20 минут ходьбы встретится пастуший лагерь, его разбивают с конца мая по сентябрь. Дальше есть горный источник, правда летом он часто пересыхает.

После источника следует первый подъем на плато. Эта часть тропы отмечена на камнях желто-белыми или красно-белыми флажками. Это наиболее сложная часть тропы, так как она проходит полностью по крупным камням. Дальше идет травянистая полянка, справа от которой видна нижняя крепость Шаори. Если продолжать путь не хочется, с этой точки можно спуститься практически к первому указателю.

Затем следует последняя часть пути к верхней крепости Шаори. Указатели на тропе заканчиваются, вместо них нужно идти, ориентируясь на пирамидки из камней, которые были установлены в качестве указателей для туристов. В какой-то момент тропа выравнивается, и дальше путь проходит по большим плоским каменным плитам. Эта дорога из плит ведет прямо к восточной стороне крепости, где расположено подобие ворот. В центре крепости есть каменный стол, где можно отдохнуть и пообедать. Не нужно взбираться по стенам и перемещать камни.

Чтобы вернуться назад быстрее, нужно спуститься таким же образом вниз с горы, но вместо того, чтобы повернуть на запад к источнику, продолжить спускаться прямо по склону. Спуск довольно крутой и почти полностью по камням, поэтому важно идти медленно.