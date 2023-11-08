Ушел из жизни экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

На 86-м году ушел из жизни бывший министр обороны, командующий Национальной гвардией Грузии Тенгиз Китовани.

Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2".

"Скончался Тенгиз Китовани в возрасте 85 лет. Информацию распространяют члены его семьи"

- телекомпания

Тенгиз Китовани родился в Тбилиси 9 июня 1938 года. В первые месяцы независимости Грузии он возглавил национальную гвардию, фактически став создателем Вооруженных сил республики, передает Sputnik Грузия.

Позже президент Грузии Звиад Гамсахурдия распустил гвардию, но Китовани отказался подчиняться этому решению, и вместе с лидером военизированного формирования "Мхедриони" Джабой Иоселиани и экс-премьером Тенгизом Сигуа организовал в стране госпереворот, в результате которого Гамсахурдия был свергнут и сбежал.

Долгие годы Китовани проживал в России и вернулся в Грузию лишь в 2012 году, после смены власти в стране.

Где именно умер Китовани, в сообщении не уточняется.