Жителям Туапсе пообещали вернуть газ

Жители курортного Туапсе больше недели сидят в своих домах без газа – проблему создала газоснабжающая компания, которая не может разобраться с новыми тарифами.

Власти кубанского курортного Туапсе признали, что в домах жителей города больше недели нет газа, и назвали причину такого искусственно созданного дефицита.

Как рассказал исполняющий обязанности главы города Артем Береснев, виной всему - закупочная цена на голубое топливо, которая с мая выросла с 12 до 46 рублей, и ресурсоснабжающая организация "Туапсегоргаз" оказалась в сложной ситуации, - пишет официальный сайт горадминистрации.

Найден и выход – городские власти планирую взять бюджетный кредит у Минфина на сумму 9 млн 523 тыс рублей. Часть его, 3 млн рублей в виде субсидии, получит "Туапсегоргаз", чтобы скорее возобновить подачу газа в дома туапсинцев.

По требованию ФАС, в городе появится и второй поставщик ресурса, которым может стать компания "СГ – Лаба".

Конечно, такая новость обрадует горожан, но скорее всего, ровно до того времени, когда к ним придут счета за электроэнергию – а они, с учетом того, что уже больше недели в Туапсе греют воду в электрочайниках и готовят и на электроплитках, будут внушительными.