Теневая экономика в Дагестане занимает почти половину

Почти 50% дагестанской экономики на сегодняшний день находится в серой зоне. Такой серьезный показатель вызывает ряд проблем, рассказали в правительстве республики.

Власти Дагестана будут активнее бороться с теневой экономикой, сообщил глава правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"По некоторым подсчетам, почти 40-50% экономики республики вне зоны видимости - в тени. По данным Минтруда России, неформальную трудовую деятельность в республике осуществляют свыше 330 тыс человек"

– чиновник

Абдулмуслимов предупредил, что работа в тени может повлечь серьезные последствия. Сотрудники, не устроенные официально, не защищены от злоупотреблений. В серой зоне выше риск коррупции. Кроме того, отметил он, бюджет недополучает поступлений в форме налогов.

Поэтому, предупредил чиновник, борьба с теневой занятностью и с ее последствиями будет вестись по всем направлениям.

Абдулмуслимов отметил, что ряд муниципальных образованиях сумели выполнить поставленный им план в этой области.