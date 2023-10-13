Казахстан все же построит дорогу до Узбекистана

Казахстан построит дорогу "Бейнеу-Шалкар", которая свяжет западные регионы Узбекистана и Казахстана и войдет в состав восьмого участка транспортного коридора ТРАСЕКА.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на саммите Организации экономического сотрудничества поднял вопрос завершения строительства автодороги "Бейнеу-Шалкар" между западными регионами Казахстана и Узбекистаном – вопрос ее строительства муссируется властями двух стран уже более 10 лет.

Как отметил казахстанский премьер, необходимость строительства трассы вызвана формированием восьмого по счету участка международного коридора "Европа – Кавказ – Азия" (ТРАСЕКА), заложенного в программе международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами, передает Podrobno.uz.

Еще 10 лет назад власти Казахстана обещали начать строительство новой автотрассы в 2015 году, однако неоднократно переносили строительство. Ожидается, что на строительство дороги уйдет еще 10 лет, а полноценно она заработает в 2035 году, а значит - Узбекистан получит еще один выход на Каспийское море по "Среднему коридору", в который и войдет новая дорога.