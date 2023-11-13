Вестник Кавказа

Юрий Бочаров. Схема коррупционной пирамиды ХАМАС

7 октября ХАМАС со стороны Палестины атаковал Израиль, объявив о начале операции «Потоп Аль-Аксы». На данный момент израильские военные проводят наземную операцию в Секторе Газа против радикалов ХАМАС.

Журналист, историк Эльмар Гусейнов и израильский политолог Юрий Бочаров обсудили причины очередного обострения между Израилем и Палестиной. Также Юрий Бочаров рассказал о своем исследовании о финансировании и источниках дохода лидеров палестинского движения. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». 

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