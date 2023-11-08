Казахстан и Сан-Марино вводят безвизовый режим

Взаимный безвиз решили ввести власти Казахстана и Сан-Марино. Теперь казахстанцы смогут до 90 дней проводить в европейском государстве без визы.

Правительства Казахстана и Сан-Марино подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме.

"Документ был разработан министерством иностранных дел Казахстана и подписан послом Казахстана в Сан-Марино по совместительству Ерболатом Сембаевым и Государственным секретарем Республики Сан-Марино по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Лукой Беккари"

– представитель МИД РК Айбек Смадияров

Таким образом, граждане Казахстана имеют право до 90 дней из 180 проводить в республике Сан-Марино. Визиты могут быть как однократными, так и многократными.

Сан-Марино окружено Италией, это одна из самых маленьких стран в мире.