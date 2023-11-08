Армянские силы спецназначения приняли участие в международных учениях

В Греции завершились трехсторонние учения сил спецназначения, в которых также приняли участие представители Кипра и Армении. Они завершились 10 ноября.

Силы спецназначения Греции, Кипра и Армении провели трехсторонние учения. Главной задачей учений, прошедших с 6 по 10 ноября на территории Греции, было повышение уровня оперативной подготовки.

"Совместная тренировка, входящая в План совместных действий (JAP) между Грецией, Кипром и Арменией на 2023 год, способствовала повышению уровня взаимопонимания и обмену ноу-хау между участниками, а также усилению их оперативных возможностей"

– Генштаб национальной обороны

Там отметили, что в ходе учений состоялись боевые стрельбы. Кроме того, отрабатывались технические навыки снайперов, маневры в закрытых помещениях, а также планирование операций.